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Состоялись телефонные разговоры Байрамова с сопредседателями МГ ОБСЕ

Состоялись телефонные разговоры Байрамова с сопредседателями МГ ОБСЕ 28 октября состоялись телефонные разговоры министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шаффером (США) и Стефаном Висконти (Франция).
Нагорно-карабахский конфликт
28 октября 2020 г. 22:04
Состоялись телефонные разговоры Байрамова с сопредседателями МГ ОБСЕ

28 октября состоялись телефонные разговоры министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шаффером (США) и Стефаном Висконти (Франция).

Как сообщили Report в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, министр Джейхун Байрамов проинформировал сопредседателей об очередном грубом нарушении гуманитарного режима прекращения огня вооруженными силами Армении. Он подчеркнул, что 27-28 октября в городе Барда была совершена целенаправленная атака на мирное азербайджанское население. Министр заявил, что вооруженные силы Армении вероломно атаковали невинных гражданских лиц, в том числе детей и женщин, в городах, расположенных далеко от зоны конфликта. Министр также проинформировал сопредседателей о тяжелых потерях среди гражданского населения в результате очередного военного преступления, совершенного Арменией.

Джейхун Байрамов призвал сопредседателей осудить эти бесчеловечные действия против гражданских лиц Азербайджана.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выразили обеспокоенность гибелью мирных жителей. Они подчеркнули важность снижения напряженности в регионе и мирного урегулирования конфликта.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov holds phone conversations with OSCE Minsk Group Co-Chairs
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın XİN başçısı həmsədrlərlə telefonla danışıb

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