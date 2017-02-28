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    Состоялись похороны шехида Шахлара Назарова

    Он предан земле на кладбище села Пештасар Ярдымлинского района

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ / Военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана Шахлар Яшар оглу Назаров, героически погибший при пресечении крупномасштабных провокаций армян вдоль линии фронта в Ходжавенд-Физулинском направлении в ночь с 24-го на 25-е февраля, похоронен на кладбище села Пештасар Ярдымлинского района.

    Как сообщает южное бюро Report, на церемонии похорон приняли участие руководство района, ответственные лица минобороны, солдаты и офицеры военной части, где служил погибший, сотрудники Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, представители общественности и близкие шехида.

    Флаг Азербайджана, которым был накрыт гроб с шехидом, вручили членам его семьи. Шехида проводили в последний путь под оружейные залпы почетного караула. 

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