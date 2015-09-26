​Состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном. Встреча прошла при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

Как сообщили Report в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана, Эльмар Мамедъяров вновь настоятельно изложил позицию Азербайджана по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Глава МИД Азербайджана заявил, что существующий в настоящее время статус-кво, основывающийся на оккупации азербайджанских земель Арменией, является неприемлемым и недолговечным, и что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих территорий.

Эльмар Мамедъяров отметил, что Армения, предпринимая различные провокационные шаги, в том числе и на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск, обостряет ситуацию вдоль границы в целях навредить переговорному процессу. Он сказал, что главная цель армянской стороны это продолжение агрессии и оккупации. Было указано на то, что Армения всеми средствами и способами не позволяет и мешает контактам между азербайджанской и армянской общиной нагорно-карабахского региона Азербайджана, которые являются настоящим толчком для укрепления доверия между двумя общинами.

Министр подтвердил, что для разрешения конфликта Армения должна положить конец оккупации азербайджанских земель и вывести свои Вооруженные силы с оккупированных территорий Азербайджана.

По словам министра, Азербайджан участвует в переговорном процессе по урегулированию конфликта. Тем не менее, если в результате переговоров оккупированные со стороны Армении территории Азербайджана не будут освобождены, то Азербайджан предпримет все необходимые меры для обеспечения территориальной целостности, суверенитета и нерушимости своих границ.

Э.Мамедъяров подчеркнул, что ответственность за любые шаги, которые будут предприняты после этого, в полной мере ложится на Армению как на агрессора.