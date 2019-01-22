В Давосе состоялась неформальная встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении

22 января на полях Давосского ВЭФ состоялась неформальная встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна

22 января, 2019 22:33

https://report.az/storage/news/af2a5a40529308b26e61b2d643398d2e/6a5ab932-fd51-49ed-939c-adbc56d4f615_292.jpg Баку. 22 января. REPORT.AZ/ 22 января на полях Давосского всемирного экономического форума состоялась неформальная встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна. Как передаёт Report со ссылкой на «АЗЕРТАДЖ», было обсуждено текущее состояние переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.