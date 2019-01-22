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    В Давосе состоялась неформальная встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении

    22 января на полях Давосского ВЭФ состоялась неформальная встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ 22 января на полях Давосского всемирного экономического форума состоялась неформальная встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

    Как передаёт Report со ссылкой на «АЗЕРТАДЖ», было обсуждено текущее состояние переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

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