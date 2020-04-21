Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении - ОБНОВЛЕНО - 2

Эльмар Мамедъяров https://report.az/storage/news/7c786de11fc223e6b6d36734b68bef10/5ce62dfc-f71a-4620-93fb-37f78cd24325_292.jpg

Министры иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения провели видеоконференцию с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя Действующего председателя ОБСЕ.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, переговоры продолжались более полутора часов.

В ходе встречи стороны обсудили влияние глобальной пандемии COVID 19 и последние события в регионе.

В соответствии с совместным заявлением, принятым сторонами в Женеве 30 января этого года, были рассмотрены последующие шаги в процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Было отмечено, что осуществление заранее запланированных гуманитарных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также встреча министров и визиты сопредседателей в регион были отложены. Однако было отмечено, что ведется соответствующая работа по подготовке этих мер.

Было отмечено, что в условиях нынешнего глобального кризиса в области здравоохранения важно придерживаться прекращения огня и воздерживаться от любых провокаций.

Позиция Азербайджана по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта остается неизменной и основана на урегулировании конфликта на основе норм и принципов международного права и реализации соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, как это отражено в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ.

Стороны договорились поддерживать контакты и возобновить переговоры как можно скорее.

Азербайджан требует активизации переговоров, поскольку другого выхода из сложившейся ситуации в регионе нет. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ рассматривают возможность продвижения мирного процесса без военных последствий.

*** 19:20

Началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна.

Как сообщает Report, встреча проходит по видеосвязи при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

*** 09:16

Сегодня состоится встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна.

Как сообщает Report, встреча состоится по видеосвязи при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

В ходе нее будут обсуждены пути продвижения процесса урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на фоне борьбы с с пандемией COVID-19.

Напомним, накануне Э. Мамедъяров провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шефером (США), Стефаном Висконти (Франция) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршиком по видеосвязи.