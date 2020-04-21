Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении - ОБНОВЛЕНО - 2

Министры иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения провели видеоконференцию с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя Действующего председателя ОБСЕ.
Как сообщили Report в пресс-службе МИД, переговоры продолжались более полутора часов.
В ходе встречи стороны обсудили влияние глобальной пандемии COVID 19 и последние события в регионе.
В соответствии с совместным заявлением, принятым сторонами в Женеве 30 января этого года, были рассмотрены последующие шаги в процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Было отмечено, что осуществление заранее запланированных гуманитарных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также встреча министров и визиты сопредседателей в регион были отложены. Однако было отмечено, что ведется соответствующая работа по подготовке этих мер.
Было отмечено, что в условиях нынешнего глобального кризиса в области здравоохранения важно придерживаться прекращения огня и воздерживаться от любых провокаций.
Позиция Азербайджана по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта остается неизменной и основана на урегулировании конфликта на основе норм и принципов международного права и реализации соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, как это отражено в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ.
Стороны договорились поддерживать контакты и возобновить переговоры как можно скорее.
Азербайджан требует активизации переговоров, поскольку другого выхода из сложившейся ситуации в регионе нет. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ рассматривают возможность продвижения мирного процесса без военных последствий.
*** 19:20
Началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна.
Как сообщает Report, встреча проходит по видеосвязи при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.
*** 09:16
Сегодня состоится встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна.
Как сообщает Report, встреча состоится по видеосвязи при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.
В ходе нее будут обсуждены пути продвижения процесса урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на фоне борьбы с с пандемией COVID-19.
Напомним, накануне Э. Мамедъяров провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шефером (США), Стефаном Висконти (Франция) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршиком по видеосвязи.