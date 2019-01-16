Сопредседатели Минской группы планируют встретиться с лидерами Азербайджана и Армении в ближайшее время

Баку. 16 ярваря. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов, Российская Федерация, Стефан Висконти, Франция, и Эндрю Шофер, Соединенные Штаты Америки) провели консультации между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и исполняющим обязанности министра иностранных дел. Армении Зохраб Мнацаканян 16 января в Париже. Сопредседатели встречались отдельно, а затем совместно с министрами. В этих встречах также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Это была четвертая встреча двух министров.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ по итогам встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Париже.

"Госсекретарь по Европе и иностранным делам Франции Жан-Батист Лемуан подвел итоги переговоров с участниками. Сопредседатели были приняты в Елисейском дворце, где они проинформировали ведущих дипломатических советников президента Эммануила Макрона.

Участники выразили министрам свою признательность за постоянные усилия сторон по поддержанию обстановки, способствующей интенсивным переговорам, ориентированным на результаты.

Министры обсудили широкий круг вопросов, связанных с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, и договорились о необходимости принятия конкретных мер по подготовке населения к миру.

В ходе встреч сопредседатели рассмотрели с министрами основные принципы и параметры для нынешнего этапа переговорного процесса", - говорится в заявлении.

Отмечается, что министры и сопредседатели рассмотрели следующие шаги на пути возможного саммита между лидерами Азербайджана и Армении, чтобы дать сильный импульс динамике переговоров.

А также сопредседатели подчеркнули важность возможных взаимовыгодных инициатив, направленных на реализацию экономического потенциала региона.

"Сопредседатели планируют встретиться с лидерами двух стран в ближайшее время", - отмечается в заявлении.