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Сопредседатели Минской группы призвали Азербайджан и Армению вернуться за стол переговоров

Сопредседатели Минской группы призвали Азербайджан и Армению вернуться за стол переговоров Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), и Эндрю Шофер (США) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик распространили сегодня заявление
Нагорно-карабахский конфликт
24 июля 2020 г. 23:23
Сопредседатели Минской группы призвали Азербайджан и Армению вернуться за стол переговоров

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик распространили сегодня заявление.

Об этом Report сообщили в ОБСЕ.

В заявлении говорится:

"Приветствуем относительную стабильность вдоль азербайджано-армянской границы с 16 июля и призвали стороны воспользоваться нынешним снижением активных боевых действий, чтобы подготовиться к серьезным предметным переговорам с целью найти всеобъемлющее решение конфликта. Еще раз подчеркиваем, что в этот сложный период крайне важно воздерживаться от провокационных заявлений и действий, включая угрозы или предполагаемые угрозы гражданскому населению или критически важной инфраструктуре".

Сопредседатели отметили, что недавние публичные заявления, критикующие совместные усилия стран-сопредседателей, либо стремления в одностороннем порядке установить новые "условия" или изменения формата процесса урегулирования, не способствуют возобновлению конструктивного диалога. Сопредседатели подтверждают, что политическая воля к достижению прочного мирного урегулирования лучше всего проявляется в том, чтобы воздерживаться от максималистских позиций, строго придерживаться режима прекращения огня и воздерживаться от провокационных заявлений и действий.

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Версия на азербайджанском языке Həmsədrlər Azərbaycan və Ermənistana müraciət etdilər
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