Сопредседатели МГ ОБСЕ встретятся сегодня с главами МИД Азербайджана и Армении

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Сопредседатели Минской группы ОБСЕ встретятся сегодня с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предстоящую 29 марта в Вене встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Сегодня будут обсуждаться все вопросы, включая и, думаю, данный вопрос в рамках встречи сопредседателей (МГ ОБСЕ) с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Поэтому все, как вы сказали, пожелания, я думаю, что здесь вопросы не столько пожеланий, сколько непосредственно всего анализа ситуации будет дан в ходе этой встречи. Об итогах этой встречи, я думаю, мы вам сообщим дополнительно", - заявила М.Захарова.