Сопредседатели МГ ОБСЕ выступят на Постоянном совете в первой половине ноября

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступят на Постоянном совете в Вене в первой декаде ноября.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером в Москве.

"Важно здесь постараться в ходе выступления сопредседателей на постоянном Совете ОБСЕ, который запланирован на первую декаду ноября, использовать эту ситуацию для того, чтобы сформировать более позитивную атмосферу. Сейчас это главное", - отметил С.Лавров.

Министр добавил, что сопредседатели должны продолжать прилагать усилия для сближения позиций сторон конфликта и выхода ими на компромисс.

Напомним, в заявлении по итогам визита в регион посредники заявили, что в скором времени посетят Вену, чтобы уведомить Постоянный совет ОБСЕ и членов Минской группы о ходе процесса по нагорно-карабахскому урегулированию.