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    Сопредседатели МГ ОБСЕ распространили заявление в связи с ситуацией на линии соприкосновения

    Посредники призвали стороны прекратить огонь и принять все необходимые меры для стабилизации ситуации на местах

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ  выражают серьезную озабоченность по поводу сообщений о широкомасштабных нарушениях соглашения о прекращении огня, которые происходят вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении сопредседателей Минской группы.

    "Мы решительно осуждаем применение силы и сожалеем о бессмысленной гибели людей, в том числе гражданских лиц", - заявили посредники.

    Они призвали  стороны прекратить огонь и принять все необходимые меры для стабилизации ситуации на местах. 

    Сопредседатели МГ ОБСЕ подчеркнули, что  альтернативы мирному урегулированию конфликта не существует, и что война не является вариантом.

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