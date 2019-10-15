Сопредседатели МГ ОБСЕ провели встречу с главой МИД Армении

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ (представители Франции, США и России) на встрече в Ереване обсудили процесс нагорно-карабахского урегулирования, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Мнацаканян и посредники затронули позиции сторон в процессе мирного урегулирования. Глава МИД Армении подчеркнул необходимость обеспечения равных обязательств в мирном процессе. Собеседники обменялись мнениями о дальнейших шагах", - говорится в сообщении пресс-службы армянского внешнеполитического ведомства.

Участники встречи подчеркнули важность формирования благоприятной для мира атмосферы и снижения уровня напряженности в регионе.