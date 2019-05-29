Сопредседатели МГ ОБСЕ прибыли в Нагорный Карабах

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Эндрю Cхоффер (США), Стефан Висконти (Франция) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик прибыли на оккупированные территории Азербайджана - в Ханкенди.

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, сопредседатели Минской группы встретились в Ханкенди с главой сепаратистского режима Бако Саакяном.

На встрече обсуждалась ситуация на линии фронта.

Напомним, 27 мая посредники прибыли в регион, начав свой визит со встреч в Ереване. Сопредседатели также посетят и Баку.