Сопредседатель МГ ОБСЕ встретился с представителями армянской общины США

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик встретился с представителями армянской общины США "Ай Дата". Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в ходе встречи обсуждена ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта.

На встрече присутствовали председатели восточного и западного комитетов партии Дашнакцутюн Айк Ошакян и Тарон Тер-Хачатрян, председатель комиссии "Ай Дата" в США Раффи Амбарян и директор отдела по связям с правительством Кейт Наапетян.