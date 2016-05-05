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    Сопредседатель МГ ОБСЕ встретился с представителями армянской общины США

    В ходе встречи обсуждена ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик встретился с представителями армянской общины США "Ай Дата". Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в ходе встречи обсуждена ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта.

    На встрече присутствовали председатели восточного и западного комитетов партии Дашнакцутюн Айк Ошакян и Тарон Тер-Хачатрян, председатель комиссии "Ай Дата" в США Раффи Амбарян и директор отдела по связям с правительством Кейт Наапетян.

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