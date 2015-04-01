ЕС: Сохранение статуса-кво в карабахском конфликте недопустимо

Баку. 1 апреля. REPORT. AZ/ "Сохранение статуса-кво в нагорно-карабахском конфликте недопустимо".

Как сообщает Report, об этом заявила на пресс-конференции глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард.

Посол подчеркнула, что "Евросоюз признает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана" и поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

"Мы считаем важным продолжать проведение встреч на высшем уровнем для решения этого конфликта. В прошлом году президенты Азербайджана и Армении провели несколько встреч, надеюсь, что подобные встречи пройдут и в этом году", - заявила М. Мард.

Комментируя вопрос журналистов о том, будет ли включен данный вопрос в пересмотренную Политику Европейского соседства, М. Мард заявила, что консультации по повестке этой политики продлятся до июня, поэтому трудно говорить заранее. Однако, по ее словам, в повестку вероятно будут также включены и вопросы безопасности.