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Со дня оккупации Ходжавендского района минуло 27 лет

Со дня оккупации Ходжавендского района минуло 27 лет

Прошло 27 лет со дня оккупации армянами Ходжавендского района.

Как сообщает Report, 2 октября 1992 года ВС Армении оккупировали Ходжавендский район Азербайджанской Республики.

В результате вооруженной оккупации в 10 селах района, заселенных азербайджанцами, были сожжены 1723 жилых дома, их имущество разграблено, 47 промышленных, 144 сельскохозяйственных объекта разрушены.

Оккупанты уничтожили 17 учебных заведений, 4 учреждения дошкольного воспитания, 32 медицинских учреждения, 59 объектов культуры, 10 исторических памятников.

Относящиеся к инфраструктуре района 12 коммуникационных узлов, 341 км автомобильных дорог, 32 моста, 42 водохранилища и 316 км водопроводных линий были разрушены, разграблены и приведены в негодность.

В результате оккупации района, наряду с нанесенным материальным и моральным ущербом, также был нанесен значительный ущерб лесному покрову и растениям района. Так, в районе на 1202 га леса были уничтожены ценные виды деревьев.

В селе Гарадаглы, который оставался в окружении армян четыре месяца, погибли 77 человек, 110 сельских жителей были взяты в плен. Позднее 49 человек из них были убиты с особой жестокостью.

В целом, 145 ходжавендцев пали шехидами, включая 13 женщин и 13 детей, более 300 жителей района потеряли здоровье или остались инвалидами, 243 ребенка потеряли одного из родителей, 68 женщин потеряли мужей. Трое детей одной семьи остались без обоих родителей.

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