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Со дня оккупации армянами Ханкенди минуло 28 лет

Со дня оккупации армянами Ханкенди минуло 28 лет

Сегодня минуло 28 лет со дня оккупации вооруженными силами Армении города Ханкенди и окрестных территорий.

Как сообщает Report, этническая чистка против населения центрального города нагорно-карабахского региона - Ханкенди началась в 1989 году.

Вооруженные армянские бандиты преследовали проживавших и работавших в этом городе азербайджанцев, насильно выгоняли из домов. 

С 26-го по 28-ое декабря 1991 года этническая чистка и оккупация проводились с особой жестокостью, и с тех пор Ханкенди полностью перешел в руки сепаратистов и приехавших из Армении боевиков. Оккупация началась с поселка Керкиджахан.

После завершения оккупации часть города и лесная полоса были сожжены. 

В результате оккупации погибли 34 человека, 150 получили травмы различной степени тяжести. Трое погибших - женщины, двое - дети. 

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