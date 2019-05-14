Снята блокировка с аккаунта в Twitter азербайджанской общины Нагорного Карабаха

Снято ограничение, наложенное на официальный аккаунт в Twitter общественного объединения "Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики".

Как передает Report, об этом сообщил руководитель общины Турал Гянджалиев.

"Предполагая вероятность, что в будущем в отношении нашей общины подобного рода случаи будут продолжаться, а также ложных утверждений и жалоб, я призываю поддерживать и делиться страницей во избежание ее повторного закрытия", - добавил Т.Гянджалиев.