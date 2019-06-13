Опубликованы снимки, подтверждающие обстрел ВС Армении азербайджанских позиций из минометов

12 июня Минобороны Азербайджана представила официальную информацию о грубом нарушении режима прекращения огня и обстрела вооруженными подразделениями Армении азербайджанских позиций 60-миллиметровыми минометами.

Как сообщает Report, об этом в министерстве заявили в ответ на запрос об обстреле азербайджанских позиций минометами армянской стороной.

"Противник с целью прикрыть диверсии, направленные на очередное усугубление ситуации на линии соприкосновения войск, выступает со своеобразными лживыми и клеветническими заявлениями, стараясь опровергнуть факт. Представляем СМИ фотоматериалы, подтверждающие факт обстрела противником наших подразделений из минометов", - сообщили в Министерстве обороны страны.