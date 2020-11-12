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СМИ: В регион планируется прибытие 1 960 турецких солдат

СМИ: В регион планируется прибытие 1 960 турецких солдат Согласно 5-му пункту подписанного Сторонами соглашения, в регион планировалось прибытие 1 960 российских миротворцев. На основе соглашения Азербайджан захотел видеть в регионе и турецких военных, и турецкие военные уже прибывают в регион
Нагорно-карабахский конфликт
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12 ноября 2020 г. 13:28
СМИ: В регион планируется прибытие 1 960 турецких солдат
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"Согласно 5-му пункту подписанного Сторонами соглашения, в регион планировалось прибытие 1 960 российских миротворцев. На основе соглашения Азербайджан захотел видеть в регионе и турецких военных, и турецкие военные уже прибывают в регион".

Как сообщает Report, об этом сообщил корреспондент “A Haber” в Азербайджане Керим Улак.

"В регион приезжают 1 960 российских военнослужащих. Планируется прибытие стольких же турецких солдат. Всего будет создано 4 контрольных, 16 наблюдательных постов. С 12 декабря здесь будут циркулировать российские и турецкие военные. В регионе не будет ни одного армянского военнослужащего. Безопасность и порядок в регионе, особенно в местах компактного проживания армян, будут обеспечивать турецкие и российские военные", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке KİV: 1 960 türk əsgərinin bölgəyə gəlməsi planlaşdırılır

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