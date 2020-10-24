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Скончался подросток, раненый во время ракетного обстрела Гянджи

Скончался подросток, раненый во время ракетного обстрела Гянджи Сегодня утром в результате попадания ракеты в село Кебирли Тертерского района погиб Исмаилзаде Орхан Рахбар оглу 2004 г.р
Нагорно-карабахский конфликт
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24 октября 2020 г. 12:07
Скончался подросток, раненый во время ракетного обстрела Гянджи

Вооруженные силы Армении продолжают нарушать режим гуманитарного прекращения огня и совершать преступления против мирного гражданского населения.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре Азербайджана, 24.10.2020 с 10 утра вооруженные подразделения врага продолжили интенсивный ракетный и артиллерийский обстрел Геранбойского и Тертерского районов с различных направлений.

Сегодня около 10:00 в результате попадания ракеты в село Кебирли Тертерского района погиб Исмаилзаде Орхан Рахбар оглу 2004 г.р.

Кроме того, сегодня около 09:00 в результате попадания ракет в село Тапгарагоюнлу Геранбойского района большой урон нанесен частным домам Ягубова Гафгаза Бахман оглу и Ширинова Бейлера Захид оглу.

Кроме того, пострадавший в результате ракетного обстрела города Гянджи 17 октября 2020 года гражданин России Маяков Артур Владимирович 2007 г.р. скончался в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят надлежащие следственные мероприятия, возможные при имеющихся условиях.

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Версия на азербайджанском языке Gəncədə raket atəşi nəticəsində yaralananlardan daha biri vəfat etdi

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