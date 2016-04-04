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Ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта обсудят на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ

Ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта обсудят на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ

Заседание состоится 5 апреля

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Ситуация на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта будет обсуждена в ходе специального заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене. 

Об этом Report сообщили в пресс-службе ОБСЕ. 

Заседание состоится 5 апреля в 16:00 по венскому времени. 

Напомним, сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта прибудут сегодня в Вену, где 5 апреля примут участие в общем заседании Минской группы. 

Постоянный совет ОБСЕ является основным постоянно действующим органом по выработке решений ОБСЕ, он собирается еженедельно в Вене, обычно по четвергам, для обсуждения текущего положения дел в зоне внимания ОБСЕ и для выработки соответствующих решений.

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