Ситуация на фронте на 7 ноября

6 ноября в течение дня и в ночь на 7 ноября подразделения ВС Армении подвергли позиции Азербайджанской Армии на различных направлениях фронта и населенные пункты Азербайджана из различного стрелкового оружия, артиллерии и минометов

6 ноября в течение дня и в ночь на 7 ноября подразделения ВС Армении подвергли позиции Азербайджанской Армии на различных направлениях фронта и населенные пункты Азербайджана из различного стрелкового оружия, артиллерии и минометов.

Как передает Report со ссылкой на Министерство обороны, боевые действия с различной интенсивностью в основном продолжались на Агдеринском, Агдамском и Ходжавендском направлении фронта. На некоторых участках фронта враг понес потери в живой силе и технике и был вынужден отступить.

Среди личного состава имеются убитые и раненые в результате артиллерийского обстрела боевых позиций на оборонительном участке 5-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении фронта. Несколько единиц автомобильной техники и минометных установок противника выведены из строя.

В результате операции, проведенной подразделениями Азербайджанской Армии, есть потери среди личного состава подразделений 1-го батальона 6-го горнострелкового полка противника. Также выведены из строя пушки 3-й батареи артиллерийского дивизиона Д-30 противника.

В настоящее время боевые операции продолжаются на всех направлениях фронта.