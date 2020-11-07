О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ситуация на фронте на 7 ноября

Ситуация на фронте на 7 ноября 6 ноября в течение дня и в ночь на 7 ноября подразделения ВС Армении подвергли позиции Азербайджанской Армии на различных направлениях фронта и населенные пункты Азербайджана из различного стрелкового оружия, артиллерии и минометов
Нагорно-карабахский конфликт
451
7 ноября 2020 г. 08:04
Ситуация на фронте на 7 ноября

6 ноября в течение дня и в ночь на 7 ноября подразделения ВС Армении подвергли позиции Азербайджанской Армии на различных направлениях фронта и населенные пункты Азербайджана из различного стрелкового оружия, артиллерии и минометов.

Как передает Report со ссылкой на Министерство обороны, боевые действия с различной интенсивностью в основном продолжались на Агдеринском, Агдамском и Ходжавендском направлении фронта. На некоторых участках фронта враг понес потери в живой силе и технике и был вынужден отступить.

Среди личного состава имеются убитые и раненые в результате артиллерийского обстрела боевых позиций на оборонительном участке 5-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении фронта. Несколько единиц автомобильной техники и минометных установок противника выведены из строя.

В результате операции, проведенной подразделениями Азербайджанской Армии, есть потери среди личного состава подразделений 1-го батальона 6-го горнострелкового полка противника. Также выведены из строя пушки 3-й батареи артиллерийского дивизиона Д-30 противника.

В настоящее время боевые операции продолжаются на всех направлениях фронта.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Düşmən itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur edilib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории
Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории
6 ноября 2020 г. 09:39
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
5 ноября 2020 г. 15:02
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
5 ноября 2020 г. 11:27
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
2 ноября 2020 г. 15:23
Вражеский снаряд попал в дом в Агдаме
ФотоВражеский снаряд попал в дом в Агдаме
2 ноября 2020 г. 13:44
Армяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
ФотоАрмяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
31 октября 2020 г. 12:09
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
30 октября 2020 г. 17:06
Обломки выпущенных по Барде ракет Смерч
ФотоОбломки выпущенных по Барде ракет "Смерч"
29 октября 2020 г. 10:36
Второй террор Барды со стороны Армении
ФотоВторой террор Барды со стороны Армении
28 октября 2020 г. 17:53
Погибший в результате обстрела армянами Барды видеооператор предан земле
Погибший в результате обстрела армянами Барды видеооператор предан земле
28 октября 2020 г. 12:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi