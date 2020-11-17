Шушинка, проживающая в США: Армяне разрушили наш дом, уцелели лишь голые стены

"С Шушой у меня связаны детские воспоминания, мечты и неизбывная тоска. Кто бы мог подумать, что настанет день, и я буду искать билет, чтобы вернуться в Шушу. Мечтаю поцеловать родную землю, которую вынужденно покинула в четыре года”.

"С Шушой у меня связаны детские воспоминания, мечты и неизбывная тоска. Кто бы мог подумать, что настанет день, и я буду искать билет, чтобы вернуться в Шушу. Мечтаю поцеловать родную землю, которую вынужденно покинула в четыре года”.

О волнительных мгновениях своей жизни поведала специальному корреспонденту Report вынужденная переселенка из Шуши, работница регистратуры известного медицинского учреждения "The Mount Sinai Hospital“ Равана Ахмедова.

“Я родилась в Шуше в 1987 году. Мама моя работала педагогом, отец был экономистом. Отец работал в Баку, а мы с мамой оставались в Шуше. Он часто приезжал проведать нас с мамой. Мне было четыре года, когда мы вынужденно покинули эти места, но воспоминания о былом навсегда врезались в мою память. У нас был большой, просторный дом, пианино и домашний пес. Мама собиралась отдать меня в музыкальную школу, но не сложилось. У нас во дворе росло раскидистое тутовое дерево, дядя каждое утро собирал с него сочные тутовые ягоды. Неподалеку от нашего дома раскинулась Джидыр дюзю. Детьми мы часто играли там".

Наша собеседница рассказала о том, как в конце апреля 1992 года ее семье пришлось покинуть Шушу и прибыть в Баку. "Всю жизнь я живу с тоской по родной Шуше. Возможно, живи я там, все в моей жизни сложилось бы иначе. В Шуше все были увлечены музыкой, искусством. В нашей семье почти все музицировали. Дядя играл на гитаре, мама танцевала. Многие мои мечты так и не воплотились в жизнь после того, как я осталась без дорогой моему сердцу Родины. Самым моим заветным желанием было играть на фортепиано. В Баку нас ждала жизнь вынужденных переселенцев, отсутствие крыши над головой. Моя семья желала видеть меня врачом, но я выбрала профессию юриста, чтобы добиться справедливости. Я окончила юридический факультет Бакинского государственного университета, некоторое время работала в Сабунчинском районном суде. Затем мы перебрались в США, кое-как перебивались пару лет. За это время я успела окончить факультет управления здравоохранением Университета Лонг-Айленда. В настоящее время я работаю в крупнейшей сети больниц Нью-Йорка. У меня двое детей. Забота о детях не позволяет мне приехать в Азербайджан в течение пяти лет".

Равана Ахмедова поделилась эмоциями, которые охватили ее при известии об освобождении Шуши: “В США было три часа ночи, как вдруг в социальных сетях я прочла о грядущем выступлении Президента Ильхама Алиева. Президент Азербайджана отправился на Аллею шехидов, возложил цветы, а затем произнес: "Шуша, ты свободна!" В этот момент мне хотелось вскрикнуть от радости, слезы так и хлынули из глаз. Домочадцы спали, поэтому я кое-как обуздала эмоции. Это огромное счастье для меня. Я так хочу приехать в Азербайджан, обнять наших солдат-освободителей и вдохнуть аромат моей освобожденной Отчизны. Я видела кадры, снятые нашими солдатами в Шуше. Армянские оккупанты разрушили мой дом, остались лишь голые стены. Я мечтаю заново отстроить наш дом в Шуше. Дай Бог, я скоро приеду в Шушу и осуществлю свое желание. Увидеть хары-бюльбюль, вдохнуть неповторимый аромат этого цветка, - невероятное счастье. Азербайджанский солдат горд и непоколебим. Не будь стальной воли и решимости главы государства, мы не одержали бы эту победу. В США все знают об Азербайджане. Мы продемонстрировали нашу силу всему миру. Да здравствует Азербайджан!”

Вюсаля Аббасова