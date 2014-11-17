Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде: “Мы требуем соблюдение резолюций ООН”

17 ноября. REPORT.AZ/ “В корне политических, социальных, культурных проблем, с которыми столкнулся наш мир, лежит моральный кризис”. Как сообщает Report, об этом в своем выступлении на международной конференции по укреплению религиозной толерантности заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейх-уль-Ислам Аллахшукюр Пашазаде.

Он отметил, что именно проблемы в сфере морали отражаются на всех сферах жизни. "Человек - самое ценное творение Аллаха. Спасение человека проходит через толерантность - взаимопонимание и взаимоуважение между людьми различных стран и религий. Наш народ, земли которого оккупированы захватническими силами Армении, не забывает про этот момент также в связи с Карабахским конфликтом и настаивает на его решении справедливым и мирным путем в рамках норм международного права. Мы требуем соблюдения известных резолюций ООН, и ожидаем реального результата миссии миротворческой минской группы ОБСЕ."