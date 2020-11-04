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СГБ: Возбуждено уголовное дело в отношении распространяющих видео с зоны боевых действий

СГБ: Возбуждено уголовное дело в отношении распространяющих видео с зоны боевых действий В результате успешных контрнаступительных операций Вооруженных сил Азербайджанской Республики против продолжающихся с 27 сентября 2020 года военных провокаций вооруженных сил Армении были освобождены от оккупации несколько районов, а также стратегически в
Нагорно-карабахский конфликт
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4 ноября 2020 г. 16:09
СГБ: Возбуждено уголовное дело в отношении распространяющих видео с зоны боевых действий
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В результате успешных контрнаступительных операций Вооруженных сил Азербайджанской Республики против продолжающихся с 27 сентября 2020 года военных провокаций вооруженных сил Армении были освобождены от оккупации несколько районов, а также стратегически важные территории.

Как сообщили Report в Службе госбезопасности, вопреки мерам по защите государственной тайны, осуществляемым соответствующими государственными органами, и несмотря на соответствующие предупреждения, на территории проведения боевых операций ряд лиц осуществил неразрешенные видеосъемки с использованием технических возможностей мобильных телефонов, распространены различные видеоматериалы, позволяющие получить информацию о стратегических и оперативных планах, дислокации и перемещении азербайджанских войск, личном составе, вооружении, военной технике и пр.

Указанные видеозаписи использовались вражеской армией в целях получения информации о силах и позициях войск Азербайджанской Республики, а также осуществления разведывательно-провокационной деятельности.

По выявленным фактам в СГБ возбуждено уголовное дело по статье 284 (разглашение государственной тайны) УК АР, ведется следствие.

Еще раз предупреждаем граждан, что проведение и распространение несанкционированных видеосъемок из зоны активных боевых действий влечет уголовную ответственность, призываем воздерживаться от всех действий, угрожающих жизни азербайджанского солдата.

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Версия на азербайджанском языке DTX: Döyüş zonasından video yayanlarla bağlı cinayət işi başlanılıb

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