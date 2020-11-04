СГБ: Возбуждено уголовное дело в отношении распространяющих видео с зоны боевых действий

В результате успешных контрнаступительных операций Вооруженных сил Азербайджанской Республики против продолжающихся с 27 сентября 2020 года военных провокаций вооруженных сил Армении были освобождены от оккупации несколько районов, а также стратегически в

В результате успешных контрнаступительных операций Вооруженных сил Азербайджанской Республики против продолжающихся с 27 сентября 2020 года военных провокаций вооруженных сил Армении были освобождены от оккупации несколько районов, а также стратегически важные территории.

Как сообщили Report в Службе госбезопасности, вопреки мерам по защите государственной тайны, осуществляемым соответствующими государственными органами, и несмотря на соответствующие предупреждения, на территории проведения боевых операций ряд лиц осуществил неразрешенные видеосъемки с использованием технических возможностей мобильных телефонов, распространены различные видеоматериалы, позволяющие получить информацию о стратегических и оперативных планах, дислокации и перемещении азербайджанских войск, личном составе, вооружении, военной технике и пр.

Указанные видеозаписи использовались вражеской армией в целях получения информации о силах и позициях войск Азербайджанской Республики, а также осуществления разведывательно-провокационной деятельности.

По выявленным фактам в СГБ возбуждено уголовное дело по статье 284 (разглашение государственной тайны) УК АР, ведется следствие.

Еще раз предупреждаем граждан, что проведение и распространение несанкционированных видеосъемок из зоны активных боевых действий влечет уголовную ответственность, призываем воздерживаться от всех действий, угрожающих жизни азербайджанского солдата.