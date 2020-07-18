Шойгу: Внезапные проверки в ВС РФ не связаны с событиями на армяно-азербайджанской границе

Министры провели широкий обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и другим вопросам, представляющим взаимный интерес

18 июля по инициативе министра бороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова состоялся телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе телефонного разговора стороны отметили успешное развитие сотрудничества между двумя странами в различных областях, которое основано на дружбе, взаимном доверии и добрососедских отношениях. Отметив высокий уровень военного сотрудничества между двумя странами, министры обсудили перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества.

Министры также провели широкий обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В ходе телефонного разговора министр обороны Российской Федерации генерал армии С.Шойгу проинформировал генерал-полковника З.Гасанова о проведении внезапных проверок боеготовности Вооруженных Сил России. Сергей Шойгу подчеркнул, что это мероприятие – плановое, и никак не связано с событиями, происходящими на армяно-азербайджанской границе.