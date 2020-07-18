О нас
Report Georgia

Шойгу: Внезапные проверки в ВС РФ не связаны с событиями на армяно-азербайджанской границе

Шойгу: Внезапные проверки в ВС РФ не связаны с событиями на армяно-азербайджанской границе Министры провели широкий обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и другим вопросам, представляющим взаимный интерес
Нагорно-карабахский конфликт
18 июля 2020 г. 16:10
Шойгу: Внезапные проверки в ВС РФ не связаны с событиями на армяно-азербайджанской границе

18 июля по инициативе министра бороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова состоялся телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе телефонного разговора стороны отметили успешное развитие сотрудничества между двумя странами в различных областях, которое основано на дружбе, взаимном доверии и добрососедских отношениях. Отметив высокий уровень военного сотрудничества между двумя странами, министры обсудили перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества.

Министры также провели широкий обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
В ходе телефонного разговора министр обороны Российской Федерации генерал армии С.Шойгу проинформировал генерал-полковника З.Гасанова о проведении внезапных проверок боеготовности Вооруженных Сил России. Сергей Шойгу подчеркнул, что это мероприятие – плановое, и никак не связано с событиями, происходящими на армяно-азербайджанской границе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sergey Şoyqu: "Silahlı Qüvvələrimizin döyüş hazırlığının qəfil yoxlanması Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki hadisələrlə bağlı deyil"

Новости партнеров

Другие новости из категории

Даргяхлы: В подразделениях Армении царят хаос и недисциплинированность
Даргяхлы: В подразделениях Армении царят хаос и недисциплинированность
18 июля 2020 г. 15:45
Политолог: Провокация против Азербайджана – очередная проблема для Пашиняна 
Политолог: Провокация против Азербайджана – очередная проблема для Пашиняна 
18 июля 2020 г. 15:42
Минобороны: Азербайджанская армия использовала лишь малую часть оружия разрушительной силы
ФотоМинобороны: Азербайджанская армия использовала лишь малую часть оружия разрушительной силы
18 июля 2020 г. 14:31
В Тбилиси проходит акция в поддержку Азербайджанской армии
В Тбилиси проходит акция в поддержку Азербайджанской армии
18 июля 2020 г. 12:25
Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта
Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта
18 июля 2020 г. 10:10
В селах Товузского района обнаружили остатки снарядов
ФотоВ селах Товузского района обнаружили остатки снарядов
18 июля 2020 г. 07:41
Член мексиканской палаты депутатов осудил провокацию Армении
ФотоЧлен мексиканской палаты депутатов осудил провокацию Армении
18 июля 2020 г. 06:56
Семьям погибшего генерала и полковника предоставлены квартиры
Семьям погибшего генерала и полковника предоставлены квартиры
17 июля 2020 г. 18:10
Какова сейчас ситуация на фронте? - Заявление минобороны
Какова сейчас ситуация на фронте? - Заявление минобороны
17 июля 2020 г. 17:36
Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию
Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию
17 июля 2020 г. 17:30

Последние новости

16:10
Шойгу: Внезапные проверки в ВС РФ не связаны с событиями на армяно-азербайджанской границе Нагорно-карабахский конфликт
16:07
В МВД разбираются с поведением "влюбленного" полицейского Происшествия
15:58
В Гвинейском заливе пираты похитили членов экипажа танкера из РФ и Украины Другие страны
15:51
Великобритания не будет публиковать данные по смертям от COVID-19 Другие страны
15:45
Даргяхлы: В подразделениях Армении царят хаос и недисциплинированность Нагорно-карабахский конфликт
15:42
Политолог: Провокация против Азербайджана – очередная проблема для Пашиняна  Нагорно-карабахский конфликт
15:02
В Азербайджане более 23 500 граждан записались в армию добровольцами Армия
14:38
Министры обороны Азербайджана и России провели переговоры Внешняя политика
14:31
ФотоМинобороны: Азербайджанская армия использовала лишь малую часть оружия разрушительной силы Нагорно-карабахский конфликт
14:27
Минобороны: Лечение большей части раненых завершено Армия
14:22
Бюст М.Ф.Ахундзаде в Тбилиси – 13-летняя подпольная жизнь, помощь грузинского врача и жест Саакашвили В регионе
14:20
Вагиф Даргяхлы: Мы пресекли провокацию армян, враг отброшен назад Армия
13:48
Воздух в Азербайджане прогреется до 40 градусов тепла Экология
13:31
Рухани: Число заразившихся COVID-19 может превысить 30 млн человек В регионе
12:56
Во Франции загорелся готический собор XV века Другие страны
Вся новостная лента