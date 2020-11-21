Сергей Лавров ответил на вопросы журналистов в Баку

21 ноября после встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил перед прессой и ответил на вопросы журналистов.

21 ноября после встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил перед прессой и ответил на вопросы журналистов.

Report представляет выступление министра иностранных дел России и его ответы на вопросы.

-Мы завершили переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Гейдаровичем Алиевым. Переговоры прошли и в формате нашей межведомственной делегации, затем состоялись дополнительно консультации в узком составе. Главный вывод – полностью подтверждена актуальность и безальтернативность договоренности, которая была достигнута лидерами России, Азербайджана и Армении 9 ноября, договоренности, которая остановила кровопролитие, заложила основу для долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана сегодня особое внимание уделил необходимости последовательного, добросовестного выполнения всех элементов того совместного трехстороннего заявления. У нас также полностью совпадают позиции в том, что касается необходимости создавать условия для восстановления межконфессионального, межэтнического мира, сосуществования и примирения. Обсудили целый ряд конкретных направлений, которые будут этому способствовать и которые мы будем совместно реализовывать вместе с азербайджанской и армянской сторонами. Из других направлений мы заинтересованы в том, чтобы международные организации системы ООН, Международный Красный Крест активно вовлекались в решение гуманитарных проблем, работая совместно с российскими миротворцами, с Центром гуманитарного реагирования. У Президента Азербайджана есть конкретные предложения о том, как эту работу сделать более эффективной, и мы их с интересом сегодня обсудили, будем в этом направлении работать и дальше совместно. Ну и в целом по проблемам двусторонних отношений констатировали интенсивное, поступательное развитие нашего стратегического партнерства, наметили конкретные шаги по возвращению к проведению очных мероприятий, как только позволит ситуация с коронавирусной инфекцией. Это и межправительственная комиссия, и межрегиональный форум, и Бакинский гуманитарный форум, и Форум по молодежным инициативам. У нас очень богатые инструменты развития двустороннего взаимодействия, и мы, конечно же, будем их активно использовать и впредь. Обсудили наше сотрудничество в международных организациях – в ООН, ОБСЕ, где у нас совпадающие позиции по большинству ключевых вопросов. У нас также есть совместные проекты в рамках Черноморского экономического сотрудничества, есть такая организация, и в рамках взаимодействия пяти прикаспийских стран. Так что мы считаем итоги переговоров весьма позитивными, которые позволяют доложить Президенту о том, что его поручение о поездке межведомственной делегации в Армению и Азербайджан выполнено. Мы сейчас подведем итоги, доложим наши оценки, которые, я надеюсь, лягут в основу дополнительных решений по развитию наших связей.

Готов ответить на пару вопросов.

- Спасибо большое, Сергей Викторович. Газета «Коммерсант». Ранее российские спецслужбы предупредили о том, что США и их союзники по НАТО пытаются подорвать договоренности от 9 ноября и вытеснить Россию из Закавказья. Обсуждали ли вы этот вопрос с вашими партнерами здесь в Баку и в Ереване? Что они вам сказали, и, может быть, этот вопрос поднимался на вашей встрече с сопредседателями Минской группы в Москве?

-В начале наших сегодняшних переговоров здесь, в Баку, Президент Азербайджана отметил в общих чертах, что не всем нравится достижение договоренности 9 ноября. Мы тоже отмечаем, как вы и сейчас упомянули, что есть попытки подвергнуть сомнению эти договоренности, но я думаю, что эти попытки не увенчаются успехом. Прежде всего потому, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которыми являются вместе с Россией Франция и Соединенные Штаты, неоднократно подчеркивали необходимость урегулирования проблемы Нагорного Карабаха на основе тех самых принципов, которые сегодня и материализуются в развитии и осуществлении трехстороннего совместного заявления от 9 ноября. Но и во-вторых, конечно же, мы это подчеркиваем постоянно, в том числе упомянули это во время визита в Москву сопредседателей Минской группы ОБСЕ, наших французских и американских коллег, в отношении этого конфликта, как и любого другого, необходимо прежде всего думать о том, чтобы люди не умирали, не гибли в кровопролитных войнах, чтобы налаживалась мирная жизнь, чтобы религии, культуры сосуществовали и чтобы люди, представляющие различные этнические, конфессиональные группы, жили вместе в мире и безопасности. Если это ставить во главу угла, то я не вижу никакой причины, которая дала бы хоть какую-то возможность интерпретировать договоренности 9 ноября в негативном ключе или подвергать их сомнению. Если же ставить на первое место геополитические амбиции, то здесь мы ничего поделать не можем. Но мы будем твердо подобные попытки отводить и будем концентрироваться на реализации тех договоренностей, которые отвечают коренным интересам народов, которые проживают в этом регионе.

-Господин Лавров, в трехстороннем заявлении предусмотрено разблокирование экономических и транспортных связей в регионе. Какой вклад, по вашему мнению, может внести реализация этого пункта в дальнейшее расширение экономического сотрудничества стран региона?

-Я считаю, что это один из ключевых пунктов. Сегодня об этом очень подробно говорили. Президент Азербайджана искренне привержен тому, чтобы как можно скорее реализовывать возможности, которые открываются в связи с разблокированием транспортных, экономических, инфраструктурных коммуникаций и проектов. В этом регионе пересекаются жизненно важные маршруты, в том числе Север-Юг, Восток-Запад. В них участвуют, кстати сказать, и турецкая сторона, и иранские соседи Азербайджана и Армении. И здесь на самом деле, когда будут сняты все ограничения, которые существовали почти 30 лет, перспективы весьма и весьма впечатляющие. Мы сегодня подробно об этом говорили. И то, как разблокирование всех этих связей позволит экономике региона вздохнуть полной грудью, наверное, будет отвечать задаче скорейшего обеспечения условий жизни людей, которые просто будут свободны от любых ограничений, и это тоже будет важнейшей материальной предпосылкой для того, чтобы воцарился межконфессиональный, межэтнический мир. Так что это одно из действительно ключевых направлений нашей работы на самую ближайшую перспективу.

- Вы сказали, что по поводу многих вопросов у вас полностью совпадает позиция с азербайджанской стороной. Можете, пожалуйста, рассказать, если говорить о роли Турции конкретно в этом урегулировании и в принципе, тоже полностью все совпадает? Насколько турецкий фактор сегодня обсуждался? Может быть, есть что-то новое? И есть ли хоть какая-то вероятность, что влияние Турции может, скажем так, потеснить Россию?

-На эту тему очень исчерпывающе высказался Президент Путин в его интервью 17 ноября. Турция - это реальный фактор в этом регионе. Кстати, не только в этом регионе, но в этом регионе в том числе. Турция - наш партнер на многих направлениях. И конечно же, суверенный Азербайджан имеет право выбирать своих внешнеполитических партнеров, так же, как и суверенная Армения выбирает своих внешнеполитических партнеров. Поэтому, наверное, искусство политики заключается в том, чтобы, продвигая любые инициативы, все факторы, которые реально влияют на ситуацию в том или ином регионе, в полной мере учитывать. И успех переговоров - затяжных, тяжелых, которые проходили по инициативе Президента Путина вместе с Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении, он как раз в общем-то был во многом обусловлен реалистичностью оценок, которые все участники переговоров высказывали, которыми они руководствовались. Так что у нас с турецкой стороной, как вы знаете, есть принципиальная договоренность, поддержанная Азербайджаном, чтобы на территории Азербайджана был создан российско-турецкий мониторинговый центр, который будет дистанционно с помощью технических средств отслеживать выполнение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе и вокруг него. Это будет дополнительный фактор, который позволит обеспечивать устойчивость перемирия, ключевую роль в чем играют, конечно же, российские миротворцы.

-10 ноября было подписано совместное заявление лидеров Азербайджана, России и Армении. Как Вы оцениваете значимость этого документа?

- Документ является ключевым для того, чтобы в этом регионе наконец после почти 30-летнего замороженного конфликта воцарился мир. Документ полностью отвечает интересам и азербайджанского, и армянского населения этого региона и нацелен на то, чтобы были реализованы условия, которые сейчас реально сложились и реализация которых позволит людям, жившим здесь всегда, вернуться к сосуществованию, к тому, чтобы жить друг с другом бок о бок, независимо от этнического происхождения, независимо от религиозных убеждений, в мире и безопасности. Это самое главное. Спасибо.