Вучич: Сербия поддерживает усилия по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта

Президент Республики Сербия Александр Вучич направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в поздравительном послании говорится:

"Уважаемый господин Президент, дорогой друг.

Поздравляю Вас по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики, передаю искренние пожелания благополучия Вашей стране и народу.

Высоко оцениваю опирающиеся на взаимное уважение и взаимопонимание сербско-азербайджанские отношения и рад вкладу, вносимому мною в развитие наших связей. Убежден, что Ваш ожидаемый визит в Сербию придаст импульс всестороннему усилению нашего сотрудничества на благо наших народов.

Горжусь достигнутыми Азербайджаном успехами и с уверенностью заявляю, что благодаря Вашему сильному лидерству, решительной воле, самоотверженной работе Ваша страна достигнет всех своих целей.

Выражаю признательность за последовательную поддержку Вашей страной территориальной целостности и суверенитета Сербии и ее позицию в вопросе Косово. Сербия также принципиально признает суверенитет и территориальную целостность всех государств-членов ООН, поддерживает усилия по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Уважаемый господин Президент, надеюсь на Ваш визит в скором времени и прошу принять заверения в моем высочайшем почтении".