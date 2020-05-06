Сенсационное заявление эксперта о визите генералов в прифронтовую зону

"Во время визита военного руководства в прифронтовую зону проверяется оснащение, обеспечение личного состава, боеготовность вооружения, техники, на местах даются поручения. В то же время на передовую высылаются необходимое вооружение, техника".

Об этом Report заявил лейтенант-полковник запаса, военный эксперт Абузар Абилов, комментируя поездку помощника президента – заведующего отделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджанской Республики генерала-полковника Магеррама Алиева, министра обороны генерала-полковника Закира Гасанова и руководящего состава министерства в воинские части в прифронтовой зоне.

Военный эксперт напомнил, что во время поездки генералы посетили воинские части, строительство которых подходит к концу, и подчеркнул, что изменение, реконструкция, строительство новых воинских частей – важный шаг: "Политологи пришли к заключению, что военно-политическая ситуация сегодня крайне напряженная. Переговоры с Арменией не дают никакого результата, достигнута последняя черта. Премьер-министр Армении говорит на переговорах одно, как только возвращается в Армению - говорит совсем другое. Переговоры не могут длиться бесконечно безрезультативно. Крупные конфликты были в ряде стран мира, войны и бои завершались переговорами, где страны договаривались между собой. 30 лет Азербайджан ведет переговоры с Арменией, никаких положительных изменений при этом для Азербайджана нет. В последнее время армяне тоже понимают, что из-за этого война станет неизбежной".

Военный эксперт Абузар Абилов: "В ближайшее время армяне вновь прибегнут к провокациям".

Военный эксперт отметил, что сейчас армия не та, что 10-15 лет назад: "Мы живем в другое время. Сегодня произошли большие изменения в условиях проживания, рационе, оснащении солдат. Это проявляется и в модернизации ВС. Обеспокоенные этим армяне захотели продвинуть позиции в направлении Физули, Ходжавенда, прибегли к провокации. Азербайджан уничтожил из минометов нескольких их военнослужащих. Возможно, в ближайшее время армяне вновь прибегнут к провокациям. Азербайджан предпримет шаги по освобождению своих земель, и это станет началом большой войны.

Поэтому по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева помощник президента – заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджанской Республики генерал-полковник Магеррам Алиев, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства часто посещают прифронтовую зону".

А.Абилов отметил значимость реконструкции в воинских частях солдатских общежитий, технических зон, парков и административных зданий.