Сенат Пакистана осудил проведенные армянами в Нагорном Карабахе нелегитимные "выборы"

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Постоянный комитет по вопросам обороны Сената Исламской Республики Пакистан распространил ноту протеста касательно прошедших 13 сентября нелегитимных "выборов" в "органы самоуправления" т.н. режима на оккупированных азербайджанских территориях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

В ноте протеста резко осуждается захватническая политика Армении и отмечается о противоречии прошедших незаконных "выборов" на оккупированных армянами территориях международным правовым нормам и мирному процессу. Данный шаг армянской стороны также расценивается как попытка легитимизации Арменией своих преступлений.

В документе, в очередной раз подтверждающем уважение суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в рамках признанных на международном уровне границ, отмечается о необходимости полного и безоговорочного вывода Вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана, как это указывается и в резолюциях Совбеза ООН.

Отметим, что принятые комитетами пакистанского Сената резолюции, решения и заявления считаются позицией Сената Исламской Республики Пакистан.