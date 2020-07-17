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Семьям погибшего генерала и полковника предоставлены квартиры

Семьям погибшего генерала и полковника предоставлены квартиры Изучаются проблемы семей всех военнослужащих-шехидов
Нагорно-карабахский конфликт
17 июля 2020 г. 18:10
Семьям погибшего генерала и полковника предоставлены квартиры

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева предпринимаются конкретные шаги по обеспечению всестороннего внимания и заботы о семьях шехидов, погибших в боях в Товузском направлении.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова 16 июля заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев, а также начальники управлений министерства генерал-майор Расим Алиев, генерал-майор Расим Бабаев и другие офицеры посетили семью шехида генерал-майора Полада Гашимова в Габале и семью шехида полковника Ильгара Мирзоева в Баку.

Высокопоставленные офицеры Министерства обороны, поинтересовавшись проблемами обеих семей, ещё раз выразили семьям шехидов соболезнования от имени Верховного Главнокомандующего и Министра обороны и вручили им сертификаты на получение квартир, выделенных для них президентом Ильхамом Алиевым.

Во время беседы члены семей шехида генерал-майора П.Гашимова и шехида полковника И.Мирзоева поблагодарили главу государства и руководство Министерства обороны за внимание и заботу.
Следует отметить, что также изучаются проблемы семей всех военнослужащих-шехидов, погибших в боях в Товузском направлении, и будут предприняты шаги для их решения.

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Версия на английском языке President grants apartments to families of martyred servicemen
Версия на азербайджанском языке Prezident şəhid generalın və polkovnikin ailələrinə ev verib

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