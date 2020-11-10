Cамед Сеидов: Мы вернули наши территории и обеспечили многолетний мир

"Это огромное достижение. Будет остановлена война, люди смогут вернуться на свои земли"

"Это огромное достижение. Будет остановлена война, люди смогут вернуться на свои земли".

Как сообщает Report об этом в эфире российского телеканала заявил председатель Комитета Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

Он отметил, что результат, конечно, устраивает азербайджанскую сторону.

"Мы вернули наши территории и обеспечили многолетний мир, мы могли продолжить операции, но не сделали. Мы изначально говорили, что если Армения будет готова выполнить все обязательства и вывести свои войска, то война остановиться. Речь шла именно об оккупационных войсках, а не армянском населении, которые являются гражданами Азербайджана", - сказал он.

С. Сеидов также подчеркнул, что не нужно забегать вперед, давая различные оценки тексту достигнутого соглашения.

"Никакого вопроса о статусе не было. Нужно восстановить те законы, которые обеспечат мир в регионе. А именно верховенство международного права. Все эти инструменты ведут к тому, к чему стремились мы, а именно совместному проживанию. Никто, прежде всего мы, не хочет войны. Настал момент, когда многолетняя вражда уходит в историю".