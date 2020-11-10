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Cамед Сеидов: Мы вернули наши территории и обеспечили многолетний мир

Cамед Сеидов: Мы вернули наши территории и обеспечили многолетний мир "Это огромное достижение. Будет остановлена война, люди смогут вернуться на свои земли"
Нагорно-карабахский конфликт
10 ноября 2020 г. 14:48
Cамед Сеидов: Мы вернули наши территории и обеспечили многолетний мир

"Это огромное достижение. Будет остановлена война, люди смогут вернуться на свои земли".

Как сообщает Report об этом в эфире российского телеканала заявил председатель Комитета Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

Он отметил, что результат, конечно, устраивает азербайджанскую сторону.

"Мы вернули наши территории и обеспечили многолетний мир, мы могли продолжить операции, но не сделали. Мы изначально говорили, что если Армения будет готова выполнить все обязательства и вывести свои войска, то война остановиться. Речь шла именно об оккупационных войсках, а не армянском населении, которые являются гражданами Азербайджана", - сказал он.

С. Сеидов также подчеркнул, что не нужно забегать вперед, давая различные оценки тексту достигнутого соглашения.

"Никакого вопроса о статусе не было. Нужно восстановить те законы, которые обеспечат мир в регионе. А именно верховенство международного права. Все эти инструменты ведут к тому, к чему стремились мы, а именно совместному проживанию. Никто, прежде всего мы, не хочет войны. Настал момент, когда многолетняя вражда уходит в историю".

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