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Сегодня главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу в Нью-Йорке

​Сегодня главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу в Нью-Йорке

Сегодня в Нью-Йорке состоится встреча глав МИД Азербайджана и Армении.

Как передает Report, встреча пройдет при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Отметим, что в минувший день Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в Нью-Йорке провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. На встрече обсуждались переговоры по урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также ситуация на зоне конфликта и, в целом, будущие планы и перспективы сопредседателей по урегулированию конфликта.

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