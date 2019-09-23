​Сегодня главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу в Нью-Йорке

Сегодня в Нью-Йорке состоится встреча глав МИД Азербайджана и Армении.

Как передает Report, встреча пройдет при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Отметим, что в минувший день Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в Нью-Йорке провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. На встрече обсуждались переговоры по урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также ситуация на зоне конфликта и, в целом, будущие планы и перспективы сопредседателей по урегулированию конфликта.