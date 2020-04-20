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СЕ не признает т.н. "выборы" в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана

СЕ не признает т.н. "выборы" в Нагорном Карабахе

Совет Европы не признает так называемые "выборы", проведенные в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

Отвечая на вопрос корреспондента парижского бюро Report, Директорат по коммуникациям СЕ заявил, что организация не признает так называемые "выборы", проведенные в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

"Совет Европы неоднократно подтверждал свою полную приверженность уважению принципа территориальной целостности и суверенитета всех его государств-членов, включая Азербайджан, как об этом говорится в соответствующих решениях и документах Комитета министров и Парламентской ассамблеи.

Принципиальная и известная позиция Совета Европы заключается в том, что любые выборы, проводимые вразрез или вне конституционного порядка государства-члена, не имеют правовых последствий и не должны признаваться / рассматриваться как таковые. То же самое относится и к недавним так называемым выборам в Нагорном Карабахе", - говорится в заявлении СЕ.

Было отмечено, что Совет Европы полностью поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта.

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