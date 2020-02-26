Германский публицист: Ходжалинский геноцид - самая большая несправедливость - ВИДЕО

Германский публицист и переводчик Маттиас Вольф считает учиненный в отношении азербайджанцев Ходжалинский геноцид самой большой несправедливостью.

Как сообщает Report, об этом он заявил в эфире Diaspor TV.

"В Берлине проживает множество азербайджанцев и они проинформировали меня о Ходжалинском геноциде. Ходжалинский геноцид - самая большая несправедливость в отношении азербайджанцев. Очень важно, чтобы Европа была проинформирована по этому поводу", - сказал М.Вольф.

Отметим, что Маттиас Вольф свободно владеет азербайджанским языком, пишет на нем, изучает нашу литературу, культуру и историю. Участвующий в Общеевропейском Карабахском митинге Маттиас Вольф в своем интервью выразил любовь к нашей стране.