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Германский публицист: Ходжалинский геноцид - самая большая несправедливость - ВИДЕО

Самая большая несправедливость против азербайджанцев

Германский публицист и переводчик Маттиас Вольф считает учиненный в отношении азербайджанцев Ходжалинский геноцид самой большой несправедливостью.

Как сообщает Report, об этом он заявил в эфире Diaspor TV.  

"В Берлине проживает множество азербайджанцев и они проинформировали меня о Ходжалинском геноциде. Ходжалинский геноцид - самая большая несправедливость в отношении азербайджанцев. Очень важно, чтобы Европа была проинформирована по этому поводу", - сказал М.Вольф. 

Отметим, что Маттиас Вольф свободно владеет азербайджанским языком, пишет на нем, изучает нашу литературу, культуру и историю. Участвующий в Общеевропейском Карабахском митинге Маттиас Вольф в своем интервью выразил любовь к нашей стране. 

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