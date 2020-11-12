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Саакашвили: Военная победа Азербайджана не вызывает никаких сомнений

Саакашвили: Военная победа Азербайджана не вызывает никаких сомнений Например, Шушу освободил их горный спецназ
Нагорно-карабахский конфликт
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12 ноября 2020 г. 13:38
Саакашвили: Военная победа Азербайджана не вызывает никаких сомнений
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"Достижение Азербайджаном военных целей и победа не вызывает никаких сомнений".

Как передает грузинское бюро Report, об этом в интервью радиостанции "Эхо Москвы" сказал экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.

По его словам, сегодня ликование азербайджанцев не имеет предела, и на то свои основания: "Азербайджан фактически вернул под свой контроль несколько районов и имеющую для них большую значимость Шушу".

М.Саакашвили отметил, что в период военных операций возникло несколько мифов: "Один из них был связан с тем, что азербайджанцы не умеют воевать. Армяне истерически заявляли это в Ереване. Стало известно, что азербайджанцы воевать умеют, они хорошо подготовлены. Например, Шушу освободил их горный спецназ. Они проникли в город из нескольких направлений и боролись врукопашную. Это были уже не дроны, а реальные рукопашные бои. Азербайджанцы были подготовлены и сражались с большим мужеством".

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Версия на английском языке Saakashvili: "Azerbaijan's military victory leaves no doubt"
Версия на азербайджанском языке Saakaşvili: “Azərbaycanın hərbi qələbəsi heç bir şübhə doğurmur”

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