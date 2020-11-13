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Хикмет Гаджиев: По территории Азербайджана было выпущено более 30 тысяч снарядов

Хикмет Гаджиев: По территории Азербайджана было выпущено более 30 тысяч снарядов С 27 сентября Армения выпустила по территории Азербайджана более 30 тысяч снарядов.
Нагорно-карабахский конфликт
13 ноября 2020 г. 18:42
Хикмет Гаджиев: По территории Азербайджана было выпущено более 30 тысяч снарядов
Хикмет Гаджиев

С 27 сентября Армения выпустила по территории Азербайджана более 30 тысяч снарядов.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной оценке ущерба, нанесенного армянами гражданам Азербайджана во время войны, заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, в результате нападений армянских вооруженных сил в период с 27 сентября по 10 ноября были убиты 93 гражданских лица, более 400 получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ərazilərinə 30 mindən artıq mərmi atılıb

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