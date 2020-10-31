О нас
Report Georgia
Аудио новости

Русская община провела автопробег в поддержку азербайджанской армии

Русская община провела автопробег в поддержку азербайджанской армии Председатель общины:  "Это поддержка нашему народу и армии в справедливой отечественной войне"
Нагорно-карабахский конфликт
31 октября 2020 г. 17:21
Русская община провела автопробег в поддержку азербайджанской армии

В Баку прошел автопробег в поддержку азербайджанской армии.

Как сообщает Report, организатором акции выступила Русская община Азербайджана.

Автомобильная колонна, украшенная флагами Азербайджана, России и Турции, проехала по центральным улицам Баку. Жители азербайджанской столицы тепло приветствовали участников автомарша.

Более 30 автомобилей, приняли участие в автопробеге. Акция стартовала у здания Милли Меджлиса (парламента) и, минуя посольства России и Турции, продолжила свой путь по центральным улицам столицы.

Как отметил председатель Русской общины Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Михаил Забелин, цель шествия – поддержать азербайджанскую армию.

"Это поддержка нашему народу и армии в справедливой отечественной войне, нашему Президенту и Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву", - заявил М. Забелин.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Армяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
ФотоАрмяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
31 октября 2020 г. 12:09
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
30 октября 2020 г. 17:06
Обломки выпущенных по Барде ракет Смерч
ФотоОбломки выпущенных по Барде ракет "Смерч"
29 октября 2020 г. 10:36
Второй террор Барды со стороны Армении
ФотоВторой террор Барды со стороны Армении
28 октября 2020 г. 17:53
Погибший в результате обстрела армянами Барды видеооператор предан земле
Погибший в результате обстрела армянами Барды видеооператор предан земле
28 октября 2020 г. 12:20
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
23 октября 2020 г. 12:25
Азербайджано-грузинские отношения имеют стратегическое значение
Азербайджано-грузинские отношения имеют стратегическое значение
22 октября 2020 г. 17:23
В Милли Меджлисе обсудят проект переименования села Венг в Чинарлы
В Милли Меджлисе обсудят проект переименования села Венг в Чинарлы
22 октября 2020 г. 10:02
Сменился глава Госагентства по возобновляемым источникам энергии
Сменился глава Госагентства по возобновляемым источникам энергии
20 октября 2020 г. 17:49
ВБ готовит новый проект реконструкции региональных автодорог в Азербайджане
ВБ готовит новый проект реконструкции региональных автодорог в Азербайджане
14 октября 2020 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi