Русская община провела автопробег в поддержку азербайджанской армии

Председатель общины: "Это поддержка нашему народу и армии в справедливой отечественной войне"

В Баку прошел автопробег в поддержку азербайджанской армии.

Как сообщает Report, организатором акции выступила Русская община Азербайджана.

Автомобильная колонна, украшенная флагами Азербайджана, России и Турции, проехала по центральным улицам Баку. Жители азербайджанской столицы тепло приветствовали участников автомарша.

Более 30 автомобилей, приняли участие в автопробеге. Акция стартовала у здания Милли Меджлиса (парламента) и, минуя посольства России и Турции, продолжила свой путь по центральным улицам столицы.

Как отметил председатель Русской общины Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Михаил Забелин, цель шествия – поддержать азербайджанскую армию.

"Это поддержка нашему народу и армии в справедливой отечественной войне, нашему Президенту и Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву", - заявил М. Забелин.