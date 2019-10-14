Руководитель общины: Армения старается скрыть свои кровавые преступления

Руководитель Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики Турал Гянджалиев распространил заявление.

Как передает Report, в заявлении говорится:

"11 октября 2019 года в оккупированном азербайджанском городе Ханкенди Армения и преступный режим в Нагорном Карабахе провели "форум" под названием "Сотрудничество во имя справедливости и мира – друзья Арцаха". В заключительной "декларации" "форума" нашел отражение ряд абсурдных идей. В "декларации", основываясь на принципы свободы, демократии и равенства, отраженных в международных правовых документах в области прав человека, объявляется о создании международной сети "ПроАрцах".

Вначале отмечу, что создание такой сети является попыткой Армении скрыть свои кровавые преступления под прикрытием принципов международного права. Удивительно, почему принципы прав человека не всплыли в памяти Армении, когда она изгнала сотни тысяч азербайджанцев с родных земель, совершала геноциды в Ходжалы, Гарадаглы, убила более 20 тыс. азербайджанцев, подвергла пыткам около 4 тыс. наших плененных и взятых в заложники соотечественников?

Еще одним абсурдным вопросом в декларации является фраза, что "Признание на международном уровне Архцаха – ключ к стабильности и миру в регионе". Это является ничем иным, как самообманом. Я как руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона заявляю, что пока азербайджанцы из оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих районов не вернутся в свои дома, стабильность и мир в регионе невозможны. Если Армения действительно ищет справедливости и мира, тогда вместо проведения т.н. "форума", должна вывести захватнические силы с азербайджанских территорий".