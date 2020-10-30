Руководитель группировки Зуаве-Париж отправился воевать в Нагорный Карабах

Лидер крайне правой группировки Zouaves Paris (ZVP) Марк де Каккере-Вальменир сообщил в Instagram, что отправился сражаться вместе с армянами в Нагорном Карабахе, находящемся в конфликте с Азербайджаном.

Лидер крайне правой группировки Zouaves Paris (ZVP) Марк де Каккере-Вальменир сообщил в Instagram, что отправился сражаться вместе с армянами в Нагорном Карабахе, находящемся в конфликте с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщил "Либерасьен".

Чтобы проиллюстрировать свою приверженность, Марк де Каккере опубликовал фотографию себя в военной форме с автоматом Калашникова в руках. На его бюсте две нашивки: армянский флаг и череп, используемый некоторыми подразделениями СС. Фото подписано "Направление: фронт". Он также заявил о своем желании создать "бригаду иностранных волонтеров" в сотрудничестве с местными властями.