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Руководитель группировки Зуаве-Париж отправился воевать в Нагорный Карабах

Руководитель группировки Зуаве-Париж отправился воевать в Нагорный Карабах Лидер крайне правой группировки Zouaves Paris (ZVP) Марк де Каккере-Вальменир сообщил в Instagram, что отправился сражаться вместе с армянами в Нагорном Карабахе, находящемся в конфликте с Азербайджаном.
Нагорно-карабахский конфликт
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30 октября 2020 г. 21:53
Руководитель группировки Зуаве-Париж отправился воевать в Нагорный Карабах

Лидер крайне правой группировки Zouaves Paris (ZVP) Марк де Каккере-Вальменир сообщил в Instagram, что отправился сражаться вместе с армянами в Нагорном Карабахе, находящемся в конфликте с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщил "Либерасьен".

Чтобы проиллюстрировать свою приверженность, Марк де Каккере опубликовал фотографию себя в военной форме с автоматом Калашникова в руках. На его бюсте две нашивки: армянский флаг и череп, используемый некоторыми подразделениями СС. Фото подписано "Направление: фронт". Он также заявил о своем желании создать "бригаду иностранных волонтеров" в сотрудничестве с местными властями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоEkstremist qruplaşmanın rəhbəri Dağlıq ​​​​​​​Qarabağa vuruşmağa yola düşüb

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