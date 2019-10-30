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Руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона встретился с замгенсека ООН

Руководитель азербайджанской общины встретился с замгенсека ООН

Члены Общественного объединения "Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона" встретились с находящимся с визитом в Баку заместителем генсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло.

Как сообщает Report, встреча состоялась в представительстве ООН в Азербайджане.

Во встрече приняли участие председатель общины Турал Гянджалиев, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, зампредседателя Госкомитета Фуад Гусейнов и резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи.

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