Руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона встретился с замгенсека ООН

Члены Общественного объединения "Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона" встретились с находящимся с визитом в Баку заместителем генсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло.

Как сообщает Report, встреча состоялась в представительстве ООН в Азербайджане.

Во встрече приняли участие председатель общины Турал Гянджалиев, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, зампредседателя Госкомитета Фуад Гусейнов и резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи.