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Ровшан Рзаев: Процесс по делу "Чираговы и другие против Армении" можно продолжить

​Ровшан Рзаев: Процесс по делу "Чираговы и другие против Армении" можн

Можно продолжить процесс "Чираговы и другие против Армении".

Об этом Report сообщил председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев.

Он напомнил, что Европейский суд по правам человека занял справедливую позицию по делу "Чираговы и другие против Армении": "Суд принял постановление по данному делу в 2015 году. Я думаю, что мы можем продолжить этот процесс. Но до этого международные структуры должны выступить со справедливой позиции в вопросе Нагорного Карабаха. В частности, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны требовать немедленного вывода армянских вооруженных сил с азербайджанских земель и прекращения оккупации. Вслед за этим мы можем обсудить другие вопросы".

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