Ровшан Рзаев: Предстоит много работы в направлении решения проблем вынужденных переселенцев

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ 4 мая председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с главой азербайджанского представительства Верховного комиссариата ООН по делам беженцев Фурио де Ангелисом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

Председатель комитета заявил, что решение социальных проблем беженцев и вынужденных переселенцев всегда в центре внимания президента Ильхама Алиева, по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой проводятся последовательные и целенаправленные мероприятия в этом направлении, реализуются масштабные программы.

Ровшан Рзаев поблагодарил главу азербайджанского представительства Верховного комиссариата ООН по делам беженцев за трепетное и чуткое отношение к проблемам вынужденных переселенцев.

Фурио де Ангелис подчеркнул, что запланирована реализация нескольких проектов в связи с беженцами. Затем стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.