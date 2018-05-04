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    Ровшан Рзаев: Предстоит много работы в направлении решения проблем вынужденных переселенцев

    © Report

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ 4 мая председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с главой азербайджанского представительства Верховного комиссариата ООН по делам беженцев Фурио де Ангелисом. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

    Председатель комитета заявил, что решение социальных проблем беженцев и вынужденных переселенцев всегда в центре внимания президента Ильхама Алиева, по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой проводятся последовательные и целенаправленные мероприятия в этом направлении, реализуются масштабные программы. 

    Ровшан Рзаев поблагодарил главу азербайджанского представительства Верховного комиссариата ООН по делам беженцев за трепетное и чуткое отношение к проблемам вынужденных переселенцев. 

    Фурио де Ангелис подчеркнул, что запланирована реализация нескольких проектов в связи с беженцами. Затем стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

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