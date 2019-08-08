Российский военный эксперт: Заявления Пашиняна в Ханкенди - это обнуление всех переговорных позиций со стороны Еревана

"Заявления Пашиняна - это политическая провокация, которая показывает, что премьер-министр Армении не намерен урегулировать нагорно-карабахский конфликт на принципах международного права". Об этом в эксклюзивном интервью российскому бюро Report заявил известный российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ханкенди и его агрессивное выступление.

"По сути дела, слова Пашиняна "Карабах - это Армения" говорят о попытках проглотить и присоединить к себе исконные территории Азербайджана. Это действия оккупанта, который не намерен оглядываться на нормы международного права. Подобного рода политика не может быть признана и международное сообщество никогда не согласится с подобного рода подходом", - подчеркнул эксперт.

Говоря о том, как поступок Пашиняна отразится на урегулировании конфликта, политолог отметил, что это полностью срывает переговорный процесс:

"Это обнуление всех переговорных позиций со стороны Еревана. Это изменение ситуации в корне. Фактически, он заявляет о готовности включить оккупированные территории в состав Армении. Вот о чем речь идет. Это подрыв всей той работы, которая проводилась весь предыдущий период. Подобное поведение показывает некомпетентность Пашиняна и Еревана в целом".

"Армения является оккупантом и не намерена урегулировать на основе международного права и резолюций ООН нагорно-карабахский конфликт. Это позиция агрессора, который показал свой оскал. Именно так надо интерпретировать заявления Пашиняна", - заключил Игорь Коротченко.

Игбал Рустамов