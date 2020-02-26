Российский политолог: Потомки погибших в Ходжалы вернутся к родным очагам

"Сегодня мы отмечаем годовщину ужасной трагедии в Ходжалы. Мы надеемся, что никогда больше такого рода трагедии не повторятся ни в Азербайджане, ни где бы то ни было еще".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил российский общественный деятель, политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков на мероприятии, посвященном Ходжалинскому геноциду.

По его словам, характерно, что этот вечер памяти проходит в Еврейском музее толерантности. "Мы все прекрасно помним колоссальную трагедию, которая постигла в свое время еврейский народ в ХХ веке", - отметил политолог.

С. Марков назвал произошедшее в Нагорном Карабахе актом геноцида: "То, что произошло в Ходжалы, является геноцидом, то есть сознательно организованным убийством мирных жителей по национальному признаку. Есть многочисленные интервью организаторов этой бойни, которые рассказывают о своем коварном политическом плане, ради которого и было совершено это преступление против человечности. План состоял в том, чтобы вселить ужас в мирных жителей, которые, охваченные этим ужасом, бежали бы с оккупированных территорий и тем самым произошла бы этническая чистка. До этого не было страха, ведь совсем недавно все жили в единой стране, сидели вместе на мероприятиях, вместе учились и работали. Эта чудовищная массовая резня как раз и должна была стать тем водоразделом, который разделил бы прежнюю жизнь и новую".

Политолог подчеркнул, что однажды справедливость восторжествует и азербайджанский народ вернется на свои исконные земли: "Мы надеемся, что справедливость вернется в Ходжалы. Это будет означать, что потомки тех, кто погиб в Ходжалинской трагедии, смогут вернутся к своим родным очагам".

"Народы России и Азербайджана - это братские народы. Будьте в этом уверены. И мы в эти трагические дни вместе с вами", - заключил Сергей Марков.

Отметим, что Москве в Еврейском музее и центре толерантности состоялось мероприятие, посвященное годовщине трагических событий в Ходжалы.