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Эксперт: Пашинян своими заявлениями дезавуирует договоренности по карабахскому урегулированию

Российский эксперт: Пашинян дезавуирует договоренности по Карабаху
© Report

Премьер-министр  Армении Никол Пашинян своими заявлениями дезавуирует все договоренности 2016 года по нагорно-карабахскому урегулированию. 

Об этом заявил Report доцент факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Фененко, комментируя заявление Никола Пашиняна о том, что "Карабах является частью Армении".

"Из Москвы заявление Пашиняна кажется странным, потому что в июне 2016 года в Санкт-Петербурге был согласован план по урегулированию Карабаха при посредничестве России", - заявил А.Фененко.

По его словам, главная цель Н.Пашиняна - это подобными заявлениями спровоцировать Москву на жесткие ответные заявления.

"Ведь по сути этим заявлением он дезавуирует все договоренности 2016 года. Получается, что у Армении две полярно противоположные позиции в этом вопросе. Естественно, по логике он ожидал, что Россия возмутится этим и будет прекрасный предлог обнулить карабахское урегулирование", -  считает российский эксперт.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала это заявление Пашиняна. 

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