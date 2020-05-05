​Российский эксперт: Новые власти Армении ведут двойную политику

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"Новые власти Армении ведут двойную политику. Получается, в стране нет наследственности, правопреемственности политического курса". Об этом российскому бюро Report заявил российский эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов, комментируя заявления министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна о нежелании идти на уступки в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Отметим, что на днях министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров вновь подчеркнул, что карабахский конфликт надо решать поэтапно и начинать с возвращения прилегающих территорий. Говоря об этом, эксперт отметил, что Лавров не стал бы без оснований и предварительных договоренностей об этом заявлять: "Я так понимаю, что заявление Лаврова не было случайным. А это значит, что предварительные договоренности уже были. Нынешние власти Армении, можно сказать, идут наперекор всем достигнутым договоренностям, тем самым, подрывая и без того ухудшающиеся отношения с Российской Федерацией. Россия всегда была и является сторонником мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и идет всегда одним путем - путем правды. Россия всегда говорит, что Армения - это часть Евразии. Ей не нужно смотреть на Запад. Нужно жить на своей территории и в общем экономическом пространстве".

"Урегулирование нагорно-карабахского конфликта пойдет только на пользу. Начав переговоры с соседями, армяне улучшат свою экономическую ситуацию - увеличатся доходы, откроют границы, будут разблокированы дорожные карты. Будет резкий подъем экономики всего региона. Не понимать этого в Армении не могут. Заявление Мнацаканяна об отказе идти на уступки говорит о том, что в игру вступила третья сила. Я считаю, что этой третьей силой являются США и их союзники, которым не выгоден мир в регионе. Им выгодно, чтобы был постоянный вялотекущий хаос, напряжение. Армян сейчас будут использовать в раскачивании обстановки на всем Южной Кавказе", - сказал Михайлов.

"Армения сейчас находится на распутье с кем идти дальше по жизни - с Америкой или с Россией и ее союзниками. А Азербайджан является союзником Российской Федерации. Азербайджан заинтересован в развитии всего региона. Пока нынешняя власть в Армении не сменится, перспектив (урегулирования конфликта- ред.) я не вижу», - заключил эксперт.