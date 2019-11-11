Лавров: Россия будет готова и далее оказывать самое активное посредническое содействие по Карабаху

Россия готова и далее активно играть посредническую роль в различных форматах по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

"Россия будет готова и далее оказывать самое активное посредническое содействие как в рамках Минской группы ОБСЕ, так и в национальном качестве в формате РФ - Армения - Азербайджан", - отметил он.

Глава МИД РФ обратил внимание на "важность активизации усилий, направленных на активное конструктивное продвижение переговоров между самими сторонами [карабахского конфликта] и необходимость дальнейших шагов с целью ослабления напряженности в зоне конфликта с учетом имеющихся договоренностей, в том числе тех, которые были согласованы в апреле этого года на встрече министров России, Армении и Азербайджана и трех сопредседателей Минской группы".

"Считаем важным продолжать реализацию на земле этих мер, которые согласованы между министрами и о которых шла речь на встрече лидеров Армении и Азербайджана, состоявшихся в этом году", - подчеркнул Лавров.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как Россия относится к предложению вернуть Карабах за стол переговоров в качестве полноценного участника процесса нагорно-карабахского урегулирования, министр ответил, что "согласовывать и определять состав участников переговоров должны сами стороны".