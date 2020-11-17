Российский политолог: Пашинян и его приспешники обречены

"Азербайджан победил в этой войне, это факт"

"Призрак полного поражения, который стоит за спиной Пашиняна, будет заставлять армянскую сторону выполнять соглашения, хотя это, честно говоря, не в их стиле. Я говорю именно о многовекторности, хитровыписанности и многоходовости комбинаций команды Пашиняна. Их игра дорого обошлась народу Армении. Я считаю, что соглашения будут выполнены. Мир в регионе устанавливается и война закончилась". Об этом в интервью российскому бюро Report заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

"Дальше все будет зависеть от того, удастся ли выстроить экономическое сотрудничество в регионе. Это прежде всего касается отношений России и Азербайджана. Я думаю, что и здесь тоже все должно получиться", - cчитает он.

Говоря о будущем премьер-министра Армении, эксперт заявил о неизбежности его свержения: "Пашинян будет свергнут. Это неизбежно. Дело в том, что в армянском обществе произошло изменение сознания. Общественное сознание под влиянием этих 44-х дней войны изменилось. В начале конфликта они думали, что мир устроен армяноцентрично, что Армения - это страна, которая добилась большого успеха в войне с Азербайджаном в 90-е годы, что она находится на подъеме, что у нее прогрессивный президент, который любит сравнивать себя с Робеспьером. Почему с Робеспьером, у которого все было плохо в конечном итоге, непонятно. Казалось, что Пашинян такой динамичный, рациональный, умеющий выстраивать многовекторные отношения, способный поставить Россию на месте, построить как он говорил "новые отношения с Россией". Политолог отметил, что армянский народ находится в плену у иллюзий о "Великой Армении", которая не имеет ничего общего с текущим положением дел: "Пашинян играл в эту игру. Поэтому катастрофа была неминуема. Произошел разрыв в представлениях армянского общества".

"Пашинян думал, что НАТО будет его защищать. Думал, что раз Сорос и американские фонды дают деньги, значит и защищать будут. И армяне в Калифорнии богатые и симпатичные, а семья Кардашьян так вообще очень симпатичные на фотографиях. А оказалось, что это не так. Что политика устроена совсем по-другому и история идет по другим законам. Ни семья Кардашьян не помогла, ни американцы не помогли, никто не помог. Ни НАТО не помогла", - сказал он.

"Я думаю, что Пашинян и его приспешники обречены. Падение неизбежно, вполне возможно, что это будет не в форме выбора, а в форме восстания. Люди, возвращающиеся с фронта, в ярости. Они совершенно правы, когда говорят, что Пашинян их, если не предал, то подставил. Пашинян их подставил, потому что более глупого руководства просто невозможно себе представить. После ухода Пашиняна, какой бы ни была националистической по настроениям армянская администрация, она должна будет находиться в границах реальной политики, потому что фантазии все сгорели. Нужно будет смириться с поражением и с опорой на Россию постараться построить отношения с Азербайджаном. Армения должна смириться с тем фактом, что границы выглядят так, как есть, а не так, как им хотелось бы", - подчеркнул политолог.

"Азербайджан победил в этой войне, это факт. Он приложил немало усилий, чтобы подготовить эту победу. Общество было мобилизовано гораздо лучше, чем армянское общество", - заключил Колташов.