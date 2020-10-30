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Российский эксперт: Обстрелы мирных городов - преступление против человечности

Российский эксперт: Обстрелы мирных городов - преступление против человечности "С точки зрения норм международного права обстреливать мирные города - это совершенно незаконно и является преступлением против человечности"
Нагорно-карабахский конфликт
30 октября 2020 г. 18:20
Российский эксперт: Обстрелы мирных городов - преступление против человечности

"Даже если сегодня министры иностранных дел Азербайджана и Армении и договорятся о чем-то, скорее всего, это не будет соблюдаться".

Об этом российскому бюро Report заявил главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Крылов.

"Договоренности, в свою очередь, не соблюдаются, потому что у сторон противоположные позиции. Азербайджан настаивает на том, чтобы вся территория была ему возвращена, а Армения не готова на это пойти, поэтому все решается на поле сражения", - сказал он.

Эксперт также прокомментировал обстрелы со стороны Армении мирных городов Азербайджана: "С точки зрения норм международного права обстреливать мирные города - это совершенно незаконно и является преступлением против человечности. Это все очень печально".

В результате ракетных атак вооруженных сил Армении по мирным городам Азербайджана в период с 27 сентября до сегодняшнего дня 91 мирный житель убит, 400 – ранено.

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